Maçkolik ve Match en Direct, Sporttz ve PreIPO yatırımıyla bir araya geldi

03 Eylül 2021 Cuma, 16:14

Türkiye’nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yönetim şirketi İstanbul Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Pre IPO Girişim Sermayesi Fonu ile TwoZero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımı olan Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. Türkiye ve Fransa’nın önde gelen spor haberleri ve canlı skor portalları Match En Direct, Maçkolik ve Sahadan’ı DAZN Group’tan satın aldı.

İstanbul Portföy yönettiği fonlar Pre-IPO GSYF ve Twozero Ventures GSYF ile iştiraki olan spor yatırım şirketi, popüler Fransız futbol haber portalı Match en Direct ile Türk spor haberleri ve skor portalları Maçkolik ve Sahadan’ı satın almak üzere DAZN Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alma, İstanbul Portföy bünyesindeki Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olduğu ve sadece spor ve dijital teknolojiler yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları A.Ş ve PreIPO Fonu tarafından gerçekleştirilecek.

Bu anlaşmayla girişim sermayesi alanındaki fırsatlar üzerindeki büyümesini hızlandırmayı planlayan İstanbul Portföy, girişim sermayesi fonları Twozero Ventures ve kurucusu olduğu girişim şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş spor, medya ve teknoloji alanlarında bir yatırım ağı oluşturmayı ve bu yatırımcılara yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, satın alma ile ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyadaki milyonlarca kullanıcısıyla Maçkolik ve Match en Direct’in yatırımcısı olmak bizleri son derece heyecanlandırıyor. Spor, medya, eğlence alanlarında dijitalleşme ve artan etkileşim ile bir devrim yaşanıyor ve kurucusu olduğumuz TwoZero Ventures ve Sporttz ile bu sektörlerde önemli bir oyuncu olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Türkiye’de alternatif yatırımların lideri olma yolunda ilerlerken, geleneksel spor sektörünün dijitale doğru dönüşeceğini ve bu alanda yapılan yatırımların da orta vadede son derece cazip kalmaya devam edeceğini ön görüyoruz.”

DAZN Group Müşterilerden ve Kurumsal Strateji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı James Goldwin ise “Match en Direct, Maçkolik ve Sahadan’ın bugüne kadar başardıklarıyla gurur duyuyoruz. İstanbul Portföy’ün yatırım ve desteğiyle bu markaların başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. DAZN Group olarak ise, kaynağımızı ve enerjimizi global spor platformlarına yönlendireceğiz ve bu stratejiye daha fazla odaklanacağız” dedi.

AYLIK 7 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

Maçkolik, aylık ortalama 7 milyar görüntüleme sayısıyla Türkiye’nin bir numaralı spor uygulaması konumundadır. Aynı zamanda son derece popüler olan ve aylık yaklaşık 6.2 milyon kullanıcıya sahip, canlı skor ve istatistik sitesinin de sahibidir. Maçkolik bünyesinde yer alan Sahadan da popüler canlı skor sitesi olarak hizmet vermektedir.



Fransa’nın lider canlı skor uygulaması Match en Direct hem Fransa’da hem de frankofon Afrika’da geniş bir izleyici kitlesine sahip olup uygulamalarını aylık olarak 1,5 milyon kullanıcıya, internet sitelerini ise 3,7 milyon kullanıcıya ulaştırıyor. Futbol, basketbol ve tenis gibi spor dallarına yer veren Match en Direct, bu yaz gerçekleşen NBA finalleri, Euro & Grand Slam’ler sırasında Fransa’da kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen dijital araçlardan biriydi.