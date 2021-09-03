TFF 3. Lig'de yarın ilk düdük çalacak
Zorlu mücadelere sahne olan TFF 3. Lig, 4 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla resmen başlıyor.
TFF 3. Lig’de 3 grupta 55 ekibin mücadele edeceği 2021-2022 sezonu 4 Eylül'deki müsabakalarla başlayacak.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ile 76 Iğdır Belediyespor, TFF 2. Lig'den düşen Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak ve Sancaktepe'nin yanı sıra ligde devam eden 45 takım TFF 3. Lig'de yer alacak.
1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta ilk yarı 19 Aralık haftasında, 2. Grup'ta ise 26 Aralık haftasında tamamlanacak. 2. Grup'ta her hafta bir takım haftayı maç yapmadan geçecek.
Her grupta 16 Ocak haftasında başlayacak ikinci devre 30 Nisan'da maçlarla sona erecek. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.
TOPLAM 6 EKİP 2. LİG VİZESİ ALACAK
Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, play-off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 6 ekipten 3'ü daha adını 2. Lig'e yazdıracak.
Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
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