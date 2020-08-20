Macron'dan Erdoğan mesajı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:26

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin izlediği politikalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir değerlendirmede bulundu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Paris Match dergisine demeç veren Macron, Erdoğan için "Milliyetçilik ve İslamizmin karışımına dayanan genişlemeci bir politika izliyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu politikanın "Avrupa’nın değerleriyle örtüşmediğini ve istikrarsızlık faktörü olduğunu" dile getirdi.

"Avrupa’nın mevcut durum dahilinde yaşananları gerçekçi şekilde değerlendirmesi ve kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini" belirten Macron, “Gerilimin tırmandırılmasından yana değilim ancak simetrik eylemler gerekli için güçsüz diplomasiden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Macron sözlerine "Avrupa’nın dayanışmasının gerçekçiliğini göstererek halihazırda bir mesaj verdiklerini" ekledi.