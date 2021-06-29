Madımak katliamı! CHP'li belediye anma, AKP'li belediye kutlama yapacak

29 Haziran 2021 Salı, 15:42

2 Temmuz 1993’te, Sivas Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın, sanatçı ve iki otel görevlisi yakılarak katledilmişti. Katliamın 27’nci yıldönümünde, her yıl olduğu gibi bu yıl da anma etkinlikleri düzenlenecek.

Ülkenin yazarlarının, ozanlarının, düşünürlerinin, Alevilerin 'yakıldığı' katliamda hayatını kaybeden sanatçılardan birisi de şair Metin Altıok. KRT'den Ardıl Batmaz, imzalı habere göre, İzmir Bergamalı olan Metin Altıok'u, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda anacak. Ancak Altıok'un doğduğu Bergama Belediyesi ise 2 Temmuz'da 'eğlence' düzenleyecek.

'YAZ KONSERİ' ETKİNLİĞİ



CHP Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz, AKP'li belediyenin 'Yaz Konseri' etkinliğini şiddetle kınadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sivas'ta yaşamını yitirenler her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen eylemler, etkinliklerle #unutMADIMAKlımda diyerek anılırken; AKP'li Bergama Belediyesi yöneticileri bu acı günden baska gün yokmuşcasına ilçemizde 'Yaz Konseri' eğlence etkinliğini organize ederek bir kez daha zihniyetlerini ortaya koymuşlardır. Ne acıdır ki katledilenlerin arasında Bergamalı şair Metin Altıok'ta bulunmaktaydı. Kaybettiklerimizin aziz hatırasına bir kez daha saygıyla eğilerek, yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Unutmayacağız, hep aklımızda.

"AYMAZLIK, DUYARSIZLIK..."

Bergama'da Metin Altıok Parkı ve Cemevi açma gibi önemli işlere imza atan önceki dönem CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, şunları kaydetti:

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal etkinlikleri nedeniyle kente gelen 33 aydının Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinden bu yana 28 yıl geride kaldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve bugün hala faillerinin bir çoğunun tespit edilemediği, bazılarınınsa zaman aşımından yararlandığı bu katliamın yıldönümünde, bir çok sivil toplum örgütü ve belediye düzenlediği anma günleri ile hepimizin ortak acısını paylaşıp, aydınlarımızı anarken, Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz Metin Altıok'un memleketi Bergama'da AKP'li Belediye konser düzenliyor. Bu aymazlığı ve duyarsızlığı kınıyorum. Toplumu giderek ayrıştıran, kutuplaştıran ve kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan mezhepçi ve siyasal islamcı AKP anlayışının uygulamalarını, ne Anadolu insanı ne de Bergama hakediyor.

"TOPLUMUN HASSASİYETİ DİKKATE ALINMAMIŞTIR"

Pir Sultan Abdal Derneği Bergama Şubesi Başkanı Aytaç Ural ise şunları söyledi: Sivas Katliamı'nı kimlerin yaptığı aşikardır. Bergama Belediyesi'nin etkinliği bu tarihe vermesiyle toplumun hassasiyeti dikkate alınmamıştır. Biz bu konuyla ilgili belediye yetkilileriyle de görüşeceğiz. En iyi ihtimalle tarihi unutmuş olmalarını umut ediyoruz.