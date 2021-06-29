"Uyuşturucudan aranan Venezüellalı isim de SBK'nın uçağını kullandı"

29 Haziran 2021 Salı, 15:07

Türkiye’nin Venezüella Büyükelçiliği’nde 2014-2016 yılları arasında görev alan Öner, Aissami'nin 2019'un Ocak ayında 1 ay kadar Türkiye'de kaldığını ve ardından Rusya'ya gidip Karakas'a döndüğünü hatırlatarak, Venezüellalı siyasetçinin bu seyahatlerde SBK'nın uçağını kullandığını öne sürdü.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Aissami, 2017 yılından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Washington tarafından kara listeye alınmıştı ve ICE'ın ‘Arananlar Listesi’nde bulunuyordu. Öner, Aissami'nin Türkiye-Rusya-Venezüzella hattındaki uçuşlarını ABD'de uçak şirketi olan iki kişinin ayarladığını ve SBK'nın uçağının parasını bu ikilinin Venezüella'dan gelen kara para ile ödediğini iddia etti. Eski diplomat, bu iki kişinin Mart 2019'da yaptırımları deldikleri gerekçesiyle ABD'de federal mahkeme tarafından suçlu bulunup tutuklandıklarını bildirdi.

SUÇLAMA

İmdat Öner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hatta bu isimlerden Leon Maal, Aissami'nin ziyaretinin ardından Türkiye'den gelirken tıpkı Reza Zarrab gibi Miami'de havaalanında FBI tarafından tutuklanıyor. Suçlama: Aissami'ye özel jet ayarlamak suretiyle ABD yaptırımlarının delinmesi ve ödemelerin kara para ile yapılması" ifadesini kullandı.

"PEKİ SBK BU JETİ HANGİ PARAYLA ALDI?"

"Peki SBK bu jeti hangi parayla aldı?" diye soran Öner, "İddianameye göre Türkiye'ye aklanmak üzere gönderilen ABD Hazine Bakanlığı parası ile. Yani SBK ABD'nin kendi parasıyla aldığı bir jetle İstanbul-Moskova-Karakas güzergahında yaptırıma tabi bir 'uluslararası uyuşturucu taciri' taşıyor" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR HALKBANK DAVASI DA VENEZÜELLA ÜZERİNDEN AÇILMAZ"

İmdat Öner paylaşımlarını, şu sözlerle bitirdi: Velhasıl, SBK'nin Venezuela'da çevirdiği işler de dosyasına girecek türden. Burada asıl sorulması gereken, Türk hükümetinin bu sürece ne kadar dahil olduğu. Umarım bir Halkbank davası da Venezüella üzerinden açılmaz.