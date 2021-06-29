"Uyuşturucudan aranan Venezüellalı isim de SBK'nın uçağını kullandı"
ABD'de Jack D. Gordon Enstitüsü'nde politika analisti olarak görev yapan eski diplomat İmdat Öner, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Al Aissami’nin SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığını öne sürdü.
Türkiye’nin Venezüella Büyükelçiliği’nde 2014-2016 yılları arasında görev alan Öner, Aissami'nin 2019'un Ocak ayında 1 ay kadar Türkiye'de kaldığını ve ardından Rusya'ya gidip Karakas'a döndüğünü hatırlatarak, Venezüellalı siyasetçinin bu seyahatlerde SBK'nın uçağını kullandığını öne sürdü.
KARA LİSTEYE ALINMIŞTI
Aissami, 2017 yılından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Washington tarafından kara listeye alınmıştı ve ICE'ın ‘Arananlar Listesi’nde bulunuyordu. Öner, Aissami'nin Türkiye-Rusya-Venezüzella hattındaki uçuşlarını ABD'de uçak şirketi olan iki kişinin ayarladığını ve SBK'nın uçağının parasını bu ikilinin Venezüella'dan gelen kara para ile ödediğini iddia etti. Eski diplomat, bu iki kişinin Mart 2019'da yaptırımları deldikleri gerekçesiyle ABD'de federal mahkeme tarafından suçlu bulunup tutuklandıklarını bildirdi.
SUÇLAMA
İmdat Öner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hatta bu isimlerden Leon Maal, Aissami'nin ziyaretinin ardından Türkiye'den gelirken tıpkı Reza Zarrab gibi Miami'de havaalanında FBI tarafından tutuklanıyor. Suçlama: Aissami'ye özel jet ayarlamak suretiyle ABD yaptırımlarının delinmesi ve ödemelerin kara para ile yapılması" ifadesini kullandı.
"PEKİ SBK BU JETİ HANGİ PARAYLA ALDI?"
"Peki SBK bu jeti hangi parayla aldı?" diye soran Öner, "İddianameye göre Türkiye'ye aklanmak üzere gönderilen ABD Hazine Bakanlığı parası ile. Yani SBK ABD'nin kendi parasıyla aldığı bir jetle İstanbul-Moskova-Karakas güzergahında yaptırıma tabi bir 'uluslararası uyuşturucu taciri' taşıyor" ifadelerini kullandı.
"UMARIM BİR HALKBANK DAVASI DA VENEZÜELLA ÜZERİNDEN AÇILMAZ"
İmdat Öner paylaşımlarını, şu sözlerle bitirdi: Velhasıl, SBK'nin Venezuela'da çevirdiği işler de dosyasına girecek türden. Burada asıl sorulması gereken, Türk hükümetinin bu sürece ne kadar dahil olduğu. Umarım bir Halkbank davası da Venezüella üzerinden açılmaz.
Video Haberler
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- Boşandığı eşine bardak ve bıçakla saldırdı
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Harvardlı profesörden 'Sinovac' uyarısı
- Peker nasıl 'videosuzlaştırıldı?'
- 4 ilde Sedat Peker operasyonu
- Erdoğan’ın solundaki sır
- Erdinç Bayhan, Gezi iddianamesini hazırlayan savcı çıktı
- AKP'li belediyenin zabıtaları tarafından dükkanı basıldı