Madımak Oteli’nin "Madımak Utanç Müzesi" olması için kanun teklifi

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:36

Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri'nde 33 aydının yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı’nın 27. yıldönümünde, CHP’li Süleyman Bülbül, tek maddelik kanun teklifi verdi.

Bülbül, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, Sivas Katliamı’nın ülke tarihinde ve toplumsal hafızada önemli bir yeri olduğunu belirterek, “İnsanlık suçu olarak kabul edilmesi gereken katliam vicdani ve ahlaki değerleri yıkmış, Anayasa’nın ‘kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz’ ilkesini ayaklar altına almıştır. Olayların ardından yapılan yargılamalardaki eksiklik ve tarafgirlik ve ceza alan sanıkları Cumhurbaşkanının özel affı ile cezaevinden çıkartılması ise kamu vicdanını bir kere daha yaralamıştır” dedi.

"DEVAM EDEN TEHDİTLERE KARŞI TUTUM BENİMSENMELİ"

Bülbül, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta o dönemde Madımak Oteli olan şimdi ise Sivas Bilim ve Kültür Merkezi haline getirilen yerin, “Madımak Utanç Müzesi” yapılarak öldürülen aydınların anılarının yaşatılması ve o dönemdeki olayların unutulmamasını amaçladığını vurguladı. Bülbül, ayrıca kanun teklifiyle Alevilere yönelik katliamlar ve devam eden tehdide karşı bir tutum benimsenmesini hedeflendiğini söyledi.