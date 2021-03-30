Mahir Çayan ve yoldaşları katledilişlerinin 49. yılında anılıyor
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idamlarını engellemek için NATO üssünde görevli 3 İngiliz teknisyeni kaçıran Mahir Çayan ve 9 arkadaşı, Kızıldere'de katledilişlerinin 49. yılında anılıyor.
Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşının Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 49 yıl geçti.
Tokat Kızıldere'de katledilen 10 devrimci için bugün ölümlerinin 49'ncu yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni düzenleniyor.
CHP Ankara İl Gençlik Kolları, Çayan ve yoldaşlarını anmak için bugün Karşıyaka Mezarlığı 2 no'lu kapıda buluşuyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını engelleyebilmek için 26 Mart 1972’de Ünye’de NATO’ya ait radar istasyonunda çalışan iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırdı.
Kaçırılanların daha sonra Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Saffet Alp ve Ömer Ayna'nın bulunduğu Kızıldere köyüne götürülmesine karar verildi.
Ancak köyde saklanılan evin ihbar edilmesi sonucu operasyon kararı alındı. 30 Mart 1972 tarihinde yapılan operasyonda, askerle girdiği çatışmada Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz öldürüldü.
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