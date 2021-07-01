Mahir Ünal açıkladı: Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:17

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır" diye konuştu.

Mahir Ünal kanunun ayrıntılarına dair ise "Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz. Yunus parklarının işletilmesi yasaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Ünal şunları söyledi:

"İster sahipli, ister sahipsiz, hayvanlara karşı gerçekleştirilen, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak görülmektedir. Bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca süreç takip edilecektir.

Tehlikeli köpek türlerinin saldırıları hepimizin malumu. Bakanlığın, bilim kurulları ile çalışması neticesinde belirlenecek, tehlikeli türlerin bakımları, barındırılması, ülkemize girişi yasaklanmaktadır. Mevcutta tehlikeli türlere sahip olanlar ise, hayvanlarını kısırlaştırarak, ağızlıksız dolaştırmayarak, çocuk oyun alanları ve parkları ile halkın yoğun buluduğu bölgelere girmeyerek, bu şartlarda mevcut haycanına ölünceye kadar bakabilecek.

Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek."