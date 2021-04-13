Mahkeme “FETÖ’CÜ” dedi, Melih Gökçek ihale verdi

13 Nisan 2021 Salı, 17:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mayıs 2017’de “Şehir içi Fabrika Personeli Taşıma” ihalesi açtı. Dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasından 5 ay önce açılan ihale, 8 Mayıs’ta Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda yapıldı. Bir önceki yıl aynı güzergah, aynı araç-koltuk sayısı ve kilometre ile ihaleyi Transferiks Ulaşım Hizmetleri Turizm Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi Şirketi 1 milyon 419 bin 514 TL yaklaşık bedelle kazanmıştı. Şartları hiç değişmeyen ihaleyi 2017’de ise Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. kazandı. Bu şirket hakkında FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz askeri darbe girişiminden 6 ay sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleden 4 ay önce 4 Ocak 2017’de Kamu İhale Kurumu’na (KİK) gönderdiği yazıda; “FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğunu” bilgisini vermişti. Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. ihaleyi bir önceki ihaleye göre yüzde 104 daha yüksek maliyetle 2 milyon 900 bin 965 TL’ye aldı.

“DELİL BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞTIR”

2020 Aralık ayında da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel taşıma ihalesini alan şirketin FETÖ irtibatlı olduğu ABB’nin ihalesini yaptığı yıl ortaya çıkmıştı. 2017’de Kamu İhale Kurumu (KİK), söz konusu ihaleyle ilgili olarak Şen-Dem Turizm hakkında bir soruşturma olup olmadığını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sordu.

Savcılığın verdiği yanıt üzerine Kamu İhale Kurumu, 4 Ocak 2017’de 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında, şirketin “FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğunu” şu şekilde ifade etmişti:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19.009.885,10 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673.689,50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

ŞİRKET AYNI AY KAMUDAN 11 MİLYON 296 BİN TL’LİK İHALE KAZANMIŞ

Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek personel taşıma işini 2017’nin mayıs ayında 2 milyon 900 bin 965 TL bedelle kazandı. Aynı ay içerisinde Eti Maden İşletmeleri personel taşıma işini 6 milyon 406 bin 932 TL’ye alan şirket Bursa İli Kamu Hastaneleri’nin kullanımına sunulacak araç kiralama işini de 1 milyon 988 bin 834 TL yaklaşık maliyetle aldı. Şirket Mayıs 2017’de kamudan 11 milyon 296 bin TL’lik ihale aldı.