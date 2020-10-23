Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına yönelik itiraz hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ret kararı verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz eden Enis Berberoğlu’nun avukatları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları itiraz dilekçesinde kararın gözden geçirilerek kaldırılmasını talep etmişti.
Dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin “Özgürlüğün ihlal edildiğine” ilişkin karar verdiği hatırlatılarak, herhangi bir mercinin bu kararı denetleme ya da inceleme yetkisi olmadığı belirtildi.
Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu anlatılan dilekçede, “Anayasa Mahkemesi'nin, tespit edilen ihlalin giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmasına hükmettiği hallerde, ilgili usul kanunlarında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumundan farklı olarak yargılamanın yenilenmesi sebebinin varlığının kabulü ve önceki kararın kaldırılması hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi bulunmaz” denildi.
MAHKEMEDEN RET
15. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yapılan başvuruya ilişkin karar verilmesine yer olmadığına karar vererek itirazı reddetti.
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