Mahsun Kırmızıgül, Kenter Tiyatrosu’nu bünyesine katan İBB'ye teşekkür etti

Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınmasına oy birliği ile karar verilmesinin ardından İBB'ye teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 15:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in cenaze töreninde Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İBB bünyesine alınacağını söylemişti.

Bu açıklamadan bir yıl sonra, İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun meclis kararıyla İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdüreceği duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül,  Twitter hesabından açıklama yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Kırmızıgül, paylaşımında "Hocamızın mirasına, dünyasına sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi.


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