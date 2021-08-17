MAK Danışmanlık'ın son seçim anketinden çok çarpıcı sonuçlar

17 Ağustos 2021 Salı, 21:08

MAK Danışmanlık tarafından, 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir seçim anketi yapıldı. Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5700 kişi ile 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 65 ilini kapsayan araştırmada, 2850 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulandı.



Ankete göre, bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı ‘yarın bir genel seçim olsa’ 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

MAK Danışmanlık’ın yayımladığı son seçim anketine göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 33.9, MHP’nin oy oranı da 7.71 oldu.

Ayrıca katılımcılara seçime ilişkin soruların yanı sıra, deprem ve doğal afetlere yönelik sorular da yöneltildi. “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 31.41’i AKP, 20.95’i CHP, 7.75’i HDP, 7.03’ü MHP, 13.63’ü İYİ Parti yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle şekillendi:

AKP: 33.9

CHP: 22.72

HDP: 8.4

MHP: 7.71

İYİ Parti: 14.7

BÜYÜK ÇOĞUNLUK EV ALIRKEN DEPREM RİSKİNE BAKMIYOR

“Bir ev alırken yada kiralarken/seçerken dikkate aldığınız en önemli faktör nedir?” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 51’i fiyat yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 18’i “işime/okuluma yakın olması”, yüzde 16’sı “akrabalarıma/yakınlarıma yakınlık” yanıtını verirken “depreme ve diğer afetlere dayanıklı olması” yanıtını verenlerin oranı yüzde 9 oldu.

AFET BİLGİLENDİRMESİNDE DEVLETE GÜVEN NE DURUMDA?

“Ülkemizde son yıllarda yaşanan doğal afetlerde devlet kurumlarının bilgilendirmelerini yeterli ve güvenilir buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 46’sı “yetersiz ve güvenmiyorum”, yüzde 31’i “güvenilir ve yeterli buluyorum”, yüzde 14’ü “güvenilir ama yeterli değil” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 71’i “Kendinizin ve sorumluluğunuz altındakilerin (ailenizin vs.) olası afetlere yönelik tedbirlerle ilgili yeterli ve doğru bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna “hayır” yanıtını verdi. Medyanın afetler konusundaki bilgilendirmelerini yetersiz bulanların oranı da yüzde 71 oldu.

“Olası bir depremde evinizin hasar göreceğini ya da yıkılabileceğini düşünüyor?” sorusuna "evet" diyen katılımcıların oranı 33, “hayır” diyenlerin ise yüzde 36 oldu.