Maket kuşları paylaşan AKP'li Türkoğlu: "Allah yarattı"
AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, alışveriş sitelerinde satılan maket kuşların fotoğrafını "Allah yarattı" notuyla paylaştı.
AKP'liHacı Bayram Türkoğlu, alışveriş sitelerinde yer alan maket kuşların fotoğrafını, "Allah yarattı" notuyla paylaştı.
AKP'li vekilin paylaşımına yurttaşlar, aynı kuşların uluslararası alışveriş sitesi AliExpress'te yer alan görüntüleri ile yanıt verdi.
Sitede AKP'li Türkoğlu'nun "Allah yarattı" notuyla paylaştığı maket kuşların "6,70 ila 9,68 TL" fiyatlarında satıldığı görüldü.
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