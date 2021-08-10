Mustafa Balbay AKP içindeki araştırmayı yazdı
Gazetemiz Yazarı Mustafa Balbay, AKP içindeki araştırmayı yazdı. Balbay yazısında, AKP'nin gündemindeki 3 konuya da dikkat çekti.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında giderek oyları eriyen AKP'nin yaptığı araştırmayı anlattı.
"AKP yönetiminin kadınları da kendi ideolojik çevreleri dışında bir yaşam olduğunu gördü ve onu yaşamak istiyor. Bu konuda AKP içinde yapılan bir araştırmadan söz ediliyor" diyen Balbay, şu ifadeleri kullandı:
"Eğitimde de “arka bahçe” olarak kabul edilen imam hatip liseleri bunca teşvike, bunca ayrıcalığa karşın dolmuyor. İmam hatip ortaokulunu bitirip imam hatip lisesine devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 50’nin altında. Artık onlar da arka bahçede değil, ön bahçede olmak istiyor!
Sonbaharda sosyal medyayı susturmak üzerine bir plan yapıldığı anlaşılıyor. Anayasa üzerinde çalışmalar var. AKP ile MHP, bu konuda anlaşamayacaklarını çok iyi bilerek çok iyi çalışıyorlar!
Son Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden de benzer bir durum çıktığı yorumunu yapabiliriz:
Hiçbir konuda anlaşamasak bile iktidarı sürdürme konusunda anlaşıyoruz!
İktidarın düşman üretme yeteneği de zayıfladı. Orman yangınları üzerinden bunun denemesini yaptılar, olmadı."
SARAY'IN YENİ SEÇENEĞİ
AKP'nin "2015’e kadar HDP ile 2015’ten sonra da MHP ile yürüdüğüne" dikkat çeken Mustafa Balbay, Saray'ın yeni seçeneğini değerlendirdi. Balbay'ın yazısını okumak için tıklayın.
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