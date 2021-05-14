Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi
Malatyaspor Adem Büyük'ün istatistiklerini paylaşarak Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için 30 kişilik geniş kadroyu açıkladı.
Aday kadroda Malatyaspor'un forveti Adem Büyük yer almadı.
Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün istatistiklerini "Yorumsuz" notuyla paylaştı.
??Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu. ????— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) May 14, 2021
?? 3??6??maç
? 1??6??gol
?? 3?? asist
???>? 6?? maçın adamı
?? Adem Büyük! ??
Yorumsuz. pic.twitter.com/gN84tyz8Rp
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