Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi

Malatyaspor Adem Büyük'ün istatistiklerini paylaşarak Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 12:12
Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük tepkisi
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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için 30 kişilik geniş kadroyu açıkladı.

Aday kadroda Malatyaspor'un forveti Adem Büyük yer almadı. 

Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün istatistiklerini "Yorumsuz" notuyla paylaştı. 

 


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