11 Mart 2021 Perşembe, 10:40

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Malezya'da Yüksek Mahkeme, Hristiyanların 'Allah' demesini yasaklayan kararı bozdu. Bir Hristiyan'ın içinde Allah sözcüğü geçen dini malzemelerine el konulmasından sonra açılan davadaki bu kararla ülkede bu konuda onlarca yıldır devam eden hukuki mücadele de böylece sonlandı.

Müslüman olmayanların 'Allah' adını kullanması geçmişte siyasi gerginliğe ve şiddet olaylarına neden olmuştu. Hristiyanlar kiliselerde Tanrı'ya 'Allah' diyebiliyordu.

Malezya'da nüfusun yaklaşık üçte ikisini Müslümanlar oluşturuyor. Fakat ülkede çok sayıda Hristiyan da var.

Hristiyanlar yüzlerce yıldır Malay diline Arapça'dan geçen 'Allah' sözcüğünü kullandıklarını ve bunun yasaklanmasıyla haklarının ihlal edildiğini söylüyordu.

Malezya Anayasası din özgürlüğünü güvence altına alıyor.

Kabe, Beytullah ve Salat'a da izin çıktı

2008'de Malezya polisi Jill Ireland Lawrence Bill adlı bir Hristiyan'ın Malay dilinde "Allah" adıyla kaydedilmiş CD'lerine havalimanında el konulmuştu.

Bill, bunun üzerine 1986'da çıkarılan ve Hristiyanların yayınlarında Allah sözcüğünü kullanmasını yasaklayan kararı mahkemeye taşıdı.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, 13 yıl sonra Bill'in inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığını hükmetti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Nor Bee, Hristiyanların da bundan böyle Allah'ın yanı sıra "Kabe", "Beytullah" ve "Salat" sözcüklerini kullanabileceğini açıkladı.

Yargıç, bu dört sözcüğün kullanımının yasaklanmasının yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğunu belirterek "Bir kişinin dinini ilan ve ifa etme özgürlüğü dini malzemelere sahip olma hakkını da içermelidir" dedi.

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Kiliseler, camiler yakıldı

Daha önce "The Herald" adlı bir Katolik gazetesine Malay dilindeki yayınlarında

Allah sözcüğünü kullanamayacağı söylenince konu mahkemeye taşınmıştı.

2009'da alt mahkeme gazeteyi haklı buldu. Ancak bu karar ülkede Hristiyanlarla Müslümanlar arasında gerginliğe neden oldu.

Onlarca kilise ve bazı camiler ya yakıldı ya da saldırıya uğradı. 2013'te bir üst mahkeme bu kararı bozdu.

Malezya İslami Partisi ve Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nün oluşturduğu Muafakat Nasional adlı siyasi ittifak, Yüksek Mahkeme'nin dünkü kararının temyiz edilmesi çağrısında bulundu.