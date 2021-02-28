Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç duyurdu: Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır

28 Şubat 2021 Pazar, 15:55

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyede greve giden işçilerle sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Kılıç, sosyal medya hesabından "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoglu'na özverileri için Maltepe Halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.







GENEL-İŞ: GREVİMİZ SONA ERMİŞTİR

Belediyede işçiler adına görüşmeleri sürdüren DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası da anlaşmayı sendikanın Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruda "Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir" denildi.



