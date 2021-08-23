Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G., 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangınını çıkardığı belirtilen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi.
Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.
Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başlamıştı. Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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