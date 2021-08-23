Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangınını çıkardığı belirtilen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi.





Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.





Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.