Manavgat'ta tarla açmak için ağaçları ve fidanları kestiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarla açmak için 1750 metrekarelik orman arazisinde 25'i ağaç, 133'ü fidan olmak üzere toplam 158 kızılçam ağacı kesildi. Araziye baskın düzenleyen ekipler kaçak kesim yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem başlattı.

DHA
30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:25
Manavgat'ta tarla açmak için ağaçları ve fidanları kestiler
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza görevlileri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgede, 1750 metrekarelik ormanlık arazide 25 kızılçam ağacı ile 133 kızılçam fidanının kesildiğini belirledi. 4- 5 yıl önce yapılan ağaçlandırma çalışması sırasında bölgeye dikilen kızılçam fidanlarının kesildiğini saptayan ekipler, kesimin tarla açmak için yapılmış olabileceğini tespit etti.

Alanda kesim yapan şahıslara ait olduğu belirlenen kıyafetler ile boş ve dolu çok sayıda küçük su şişesi bulundu. Ayrıca alana 50 metre mesafede içinde odun taşınmış 2 araç tespit edildi.

'BİLMİYORUZ' SAVUNMASI

Olayla ilgili haklarında işlem yapılan araç sahipleri A.Y. ve B.T., ağaçları kendilerinin kesmediğini ve kimin kestiğini bilmediklerini söyledi. Şüpheliler, kendi arazilerinde bulunan ağaçları kestiklerini öne sürdü.



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