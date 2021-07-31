Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay: Yaktığınız yerden yanacaksınız
Çiftliğinin bulunduğu Antalya Manavgat'ta yangın çıktığını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Tuğba Özay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Özay, yangından yayılan dumandan dolayı yaşamını yitiren atıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Yaktığınız yerden yanacaksınız" dedi.
Manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı
noktada çıkan orman yangını sonrası sinir krizi geçirdi. Manavgat'ta çiftliği
olan Özay, "Çiftliğimiz ve köyümüz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç
geçirdim" diyerek sevenlerini korkutmuştu. Tedavisinin ardından çiftliğine
geçen Özay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.
"NORMALDE YAYINLAMAZDIM AMA…"
Instagram hesabından çiftliğin çevresine kadar gelen
yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını
paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:
"Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama
herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007'de büyük bir yangın felaketi
yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür
uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri,
tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı,
yürekleri yandı."
"BU SOYSUZLUĞU YAPANLAR CENNETTE YER BULAMAYACAK"
"Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene
fotoğraftaki Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1
sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı.
Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar,
mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın
gittiği cennette yer bulamayacaklar. Çünkü onlar hem yaşarken hem de öldükten
sonra yanacaklar. Yaktığınız yerden yanacaksınız!"
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