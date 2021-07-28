Çavuşoğlu'ndan Manavgat'taki yangın hakkında açıklama

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi" dedi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Umut ediyoruz ki yangın bu gece kontrol altına alınır" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yangın bölgesindeki incelemesinin ardından "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı" dedi.