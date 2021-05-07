Manchester City yedinci şampiyonluk için sahada
Premier Lig'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak Manchester City, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor. Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 35'inci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester ekibi, müsabakayı kazanması hâlinde ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
MANCHESTER CITY'DE HEDEF 7'NCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU
Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.
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