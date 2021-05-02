CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Galatasaray (20:30)
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen görev yapacak.
İşte 11'ler
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Soner, Piris,Sefa, Lima, Candeias, Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Kerem, Babel, Halil
Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 9, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada.
Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.
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