Manchester United, Real Madridli Raphael Varane'ı kadrosuna kattı
Manchester United, Real Madrid'in savunma oyuncusu Raphael Varane'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Raphael Varane'ı kadrosuna kattı.
İngiliz devinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Real Madrid ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
İngiliz basını Frans
2011 yılında Fransız ekibi Lens'ten Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıktı.
Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşmıştı.
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