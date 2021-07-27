Adana Demirspor'dan David Akintola açıklaması
Adana Demirspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen David Akintola'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland'ın geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu David Akintola ile üç yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 37 maça çıkmış, yedi gol ve yedi asistle oynamıştı.
Adana Demirspor, transferi şu paylaşımla açıkladı:
Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu #Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta forma giyen başarılı oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı. pic.twitter.com/zyFTaSmR9J— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 27, 2021
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