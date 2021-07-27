Adana Demirspor'dan David Akintola açıklaması

27 Temmuz 2021 Salı, 13:13

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Danimarka ekibi Midtjylland'ın geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu David Akintola ile üç yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 37 maça çıkmış, yedi gol ve yedi asistle oynamıştı.

Adana Demirspor, transferi şu paylaşımla açıkladı:



