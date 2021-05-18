Manchester United’da yılın oyuncusu Buruno Fernandes

18 Mayıs 2021 Salı, 17:40

Başarılı futbolcu Burno Fernandes, taraftarlardan en fazla oyu alarak iki kez Manchester United’ın en oyuncusu seçildi.

Premier Lig'de 11 asist ve Avrupa'da 5 asistle takımına katkıda bulunan Burno Fernandes, en yaratıcı ve en üretken orta saha oyuncaları arasında başarılı bir sezon geçirdi. Başarılı orta saha, Liverpool'a attığı golle Frank Lampard'ın gol rekorunu kırmayı başardı.

Bruno Fernandes ve Edinson Cavani 12 kez maçın adamı seçilmişti.

Deneyimli oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 36 maçta 18 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.



