Mancini: "Türkiye'ye pozisyon vermedik"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:08

Skora rağmen kolay bir maç olmadığını söyleyen İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Çok kolay olmadı. Grupta gerçekten bir denge olacak. İyi bir takıma karşı oynadık ve iyi oynadık. Bundan sonrakiler daha da zor olacak. İsviçre, Türkiye ve Galler iyi takımlar." dedi.

İtalyan teknik adam, "Türkiye teknik oyuncuları olan iyi bir takım. Onlara opsiyon bırakmadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.