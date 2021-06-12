Mancini: "Türkiye'ye pozisyon vermedik"
EURO 2020'nin açılış mücadelesinde A Milli Takımımızı 3-0 mağlup eden İtalya'nın teknik direktörü Robert Mancini açıklamalarda bulundu.
Skora rağmen kolay bir maç olmadığını söyleyen İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Çok kolay olmadı. Grupta gerçekten bir denge olacak. İyi bir takıma karşı oynadık ve iyi oynadık. Bundan sonrakiler daha da zor olacak. İsviçre, Türkiye ve Galler iyi takımlar." dedi.
İtalyan teknik adam, "Türkiye teknik oyuncuları olan iyi bir takım. Onlara opsiyon bırakmadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.
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