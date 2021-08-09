Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA/İHA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:42
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde K.A'nın (40) kullandığı, tarım işçilerini taşıyan midibüs, ilçeye bağlı Şahyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs şoförü ile yolcular E.A. (39), S.N.A.(13), C.Z. (14) ve T.Z. (22) ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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