Manolo Nieto, Galatasaray'ın hedefindeki Alex Moreno'yu değerlendirdi
İspanyol gazeteci Manolo Nieto, Galatasaray'ın gündeminde olan Alex Moreno hakkında açıklamalarda bulundu.
İspanyol gazeteci Manolo Nieto, Real Betis'in Galatasaray'ın transfer gündeminde olan oyuncusu Alex Moreno konusunda yapılan teklifin yükselmesi durumunda transferin mümkün olabileceğini ifade etti.
TRT Spor'a konuşan Nieto, Galatasaray'ın 2 milyon Avroluk ilk teklifinin 3 milyon Avro bandına çıkması durumunda transferin önünün açılabileceğini kaydetti. Real Betis kulübüne olan yakınlığı ile bilinen gazeteci, "Galatasaray ısrarcı tavrını korursa, transfer noktalanır" ifadelerini kullandı.
"ARANAN SOL BEK OLABİLİR"
Nieto, 28 yaşındaki oyuncunun oyun tarzını şu cümlelerle anlattı:
"Alex Moreno oldukça ofansif bir sol bek. İkili mücadeleye girmekten çekinmiyor ve son çizgiye inmeyi çok seviyor. Karşısındaki defansı her zaman şaşırtmaya çalışıyor. Beklenmedik zamanlarda topun yönünü değiştirebiliyor. Hücum yapması gerektiğinde takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor ve geçiş oyununda gayet başarılı bir performans çiziyor.
Hücumu seven bir futbolcu olduğu için Galatasaray'ın aradığı sol bek Moreno olabilir. Sarı kırmızılıların oyun anlayışına uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bire bir savunmada hiçbir sorunu yok ve genellikle dar alanda çabuk çözümler üretebiliyor."
"DEFANSA DAHA FAZLA YÜK DÜŞEBİLİR"
Nieto, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu özelliklerinin aksine, hava toplarında yeteri kadar başarılı olduğunu söyleyemem. Ani gelişen rakip takım ataklarında adamını kaçırabiliyor. Dolayısıyla onunla beraber oynayan takım arkadaşlarına defansif anlamda biraz daha fazla yük düşebilir. Defansta Moreno’nun yükünü azaltabilirlerse, oyuncu biraz daha fazla rahat edip hücuma destek olabilir."
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYACAKTIR"
İspanyol gazeteci, vatandaşı olan sol bekin uyum sorunu yaşamayacağını kaydetti:
"Alex Moreno Türkiye’ye gelirse, çabuk uyum sağlayacaktır. Karakterinden bahsedecek olursak, gayet uyumlu bir futbolcu. Real Betis'e transfer olduğunda takıma hızlıca uyum sağladı ve bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Eğlenceli, hayat dolu bir kişiliğinin olduğunu söyleyebilirim."
Moreno, İspanya'da bu sezon çıktığı 25 resmi maçta iki asistlik performans göstermişti.
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