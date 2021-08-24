Mansur Yavaş: AKP döneminde Ankara'da 'heykellere' 1.5 katrilyon harcandı

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Melih Gökçek’in AnkaPark’ının maliyetini 750 milyon dolarak söylemiştim özür dilerim 801 milyon dolarmış" ifadelerini kullandı.

Ankara’nın 100. yılı için anıt planladıklarını, bunun için bütçeye 1.5 milyon lira para konulduğunu söyledi. Kendisine, “Heykel belediyeciliği” şeklinde eleştiri geldiğini kaydeden Yavaş, “Bunların heykellere verdiği parayı çıkarttım; 1.5 katrilyon” dedi.