Marmaris'teki 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:12

Koza-İpek Grubuna ait olan 7 Yıldızlı Angel’s Peninsula Oteli'ne, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra FETÖ'ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle el konulmuştu. TMSF tarafından kayyum atandıktan sonra Otelin isminin "Angel's Marmaris Hotel" olarak değiştirilmiş, otelin kayyum atandıktan sonra yıllık 7.5 milyon TL'ye kiralanmak istenmiş, fakat bu fiyata kiracı çıkmayınca otel, "helal" konseptiyle hizmet vermeyi sürdürmüştü. Söz konusu lüks otel U4 Gayrimenkul şirketi aracılığıyla 11 Şubat 2019 tarihinde internet üzerinden 230 milyon avroya satışa çıkarılmıştı.

Satışı yapılan otelin işletmesini şu sıralar Tuğra Makine ve Jeoloji isminde bir firmanın yaptığı, söz konusu firmanın sahibinin Durali Akpınar olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Akpınar’ın kimi kaynaklara göre Söğüt İnşaat'ın Genel Müdürü, kimi kaynaklara göre, Söğüt İnşaat Yönetim kurulunun Başkanı olduğunu, Söğüt İnşaat firmasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde belediyen toplam 3.8 Milyar TL tutarında ihale aldığını hatılattı.

OTEL GÖKÇEKLERİN Mİ?

"Angel's Marmaris Hotel"in asıl sahibinin Melih Gökçek olduğunun Marmaris’te yoğun bir şekilde konuşulduğu şeklinde kamuoyuna yansıyan haberleri hatırlatan Bekaroğlu, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Oteli satan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun /TMSF) 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı ile ilişkilendirildiğini belirten Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorularına cevap istedi:

1. Medyada yer alan söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur?

2. 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra el konulan ve yönetimine kayyum atanan Koza-İpek Grubuna ait olan 7 Yıldızlı Angel’s Peninsula (Angel’s Marmaris) otelinin 16.07.2021 tarihi itibarıyla mülkiyeti hangi gerçek veya tüzel kişiye aittir?

3. Adı geçen otel kayyum yönetimine geçtikten sonra hakkında herhangi bir kiralama ve satış işlemi yapılmış mıdır?

4. Söz konusu otel satılmış veya kiralanmış ise kime, hangi bedelle satılmış veya kiralanmıştır?

5. Söz konusu satış veya kiralama işlemini TMSF tarafından atanan kayyum heyeti mi yapmıştır?

6. Söz konusu satış veya kiralama işlemi hangi mevzuata göre yapılmıştır? Herhangi bir ihale işlemi gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise ihaleye kimler katılmıştır?

7. Söz konusu otel şu sıralar Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi tarafından mı işletilmektedir?

8. Söz konusu otelin Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi tarafından işletilmesinin dayanağı nedir?

9. Otelin asıl sahibinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek olduğu iddiası doğru mudur? Osman Gökçek ile otelin işleticisi konumunda bulunduğu iddia olunan Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi arasında ne tür bir bağ veya ilişki söz konusudur?

10. Koza-İpek Grubu hakkında 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Fethullahçı Terör Örgütü’ne finans desteği sağladığı gerekçesiyle başlatılan vergi, kara paranın aklanması, FETÖ terör örgütüyle üye, bağlantılı veya iltisaklı olma konularında yapılan soruşturma ve yargılama işlemleri ne aşamadır? Yargılama ve soruşturmalar sonuçlandırılmış mıdır? Yargılama ve soruşturma sonucunda söz konusu grubun mal varlığı hakkında verilen herhangi bir el koyma ve müsadere kararı var mıdır?

11. Söz konusu otelin satış veya kiralama işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı hususlarında Devlet Denetleme Kurulunu inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak için görevlendirecek misiniz?