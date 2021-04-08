Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği’ne yanıt verdi: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok
Uygur Türkleri ile ilgili açıklamaları sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek paylaşımda bulunan Çin Ankara Büyükelçiliği'ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisi ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek paylaşımda bulunan Çin Ankara Büyükelçiliği'ne yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında tartışmalara ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır. Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Mansur Yavaş: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa, bizler de insan olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Konuyu siyaset üstü görerek, Uygur Türkleri ile ilgili tavrımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/cBC4CP7i0i— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 8, 2021
NE OLMUŞTU?
Çin Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Mansur Yavaş'ın Uygur Türkleri'ni anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, Akşener ve Yavaş'ın sosyal medya hesapları etiketlenerek, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.
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