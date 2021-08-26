Mansur Yavaş: 'Namuslu insan savcılığa verir'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı konuk eden Fatih Altaylı'dan canlı yayında 'Melih Gökçek sabahtan beri yüzlerce mesaj attı...' açıklaması geldi. Yavaş'ın yanıtı sert oldu. İşte ayrıntılar...
Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan "Teke Tek" programına dün akşam Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuk oldu.
Altaylı, konuşma sırasında esprili bir dille Yavaş'a "Sizi bir daha konuk almayacağım. Sizin konuk olacağınızı duyurduktan sonra Gökçek ve çevresinin gönderdiği yüzlerce mesaj nedeniyle telefonumu kullanamaz hale geldim" dedi.
'NAMUSLU ŞEREFLİ İNSAN SAVCILIĞA VERİR'
Yavaş'tan Altaylı'ya, "Kusura bakmayın ama 3 seferdir de bir trolün böyle benim vaktimin çalmasına izin veriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Gidecek savcılığa verecek. Şunu söylüyorum namuslu şerefli insan dedikodu yapmaz gider savcılığa verir. Ben öyle yapıyorum, kimse babamın oğlu değil" yanıtı geldi.
Altaylı ise Yavaş'a "Ama efendim sormayınca da danışıklı dövüş yapıyorsunuz diyorlar" demekle yetindi.
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