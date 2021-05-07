Mansur Yavaş tarih verdi: Yüzde 100 sosyal denge tazminatı ve ikramiyelerini yatıracağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bayram öncesinde, memurlarımızın yüzde 100 sosyal denge tazminatı ile birlikte maaşlarını ödeyecek, işçilerimizin de tüm ikramiyelerini yatıracağız" açıklaması yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Kıymetli mesai arkadaşlarım." sözleriyle başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bayram öncesinde, memurlarımızın yüzde 100 sosyal denge tazminatı ile birlikte maaşlarını ödeyecek, işçilerimizin de tüm ikramiyelerini yatıracağız" bilgisini verdi.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara'mız adına sizlere teşekkür ediyor, şimdiden sevdiklerinizle birlikte iyi bayramlar diliyorum" temennisinde bulundu.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:
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