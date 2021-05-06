Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyada rekor

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:19

Yavaş’ın 'iyilik bulaşıcıdır' sloganıyla Ankara'da ikinci dalgasını başlattığı '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası yoğun ilgi gördü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, ''Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz. Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım'' ifadelerini kullandı.

'6 Milyon Tek Yürek' kampanyası ile yapılan bağışlar şöyle:

- Su Ver ile 52 bin 839 adet su faturası ödenerek, 2 milyon 334 bin 357 TL,

- Bilet Ver ile 2 bin 464 adet ANKARAKART’a yükleme yapılırken, 147 bin 956 TL,

- El Ver ile 18 bin 557 nakit yardım adedine ulaşılırken, 5 milyon 860 bin 975 TL,

- İftar Ver ile 212 bin 241 sipariş verilirken, 5 milyon 306 bin 125 TL,

- Afiyet Ver ile 33 bin 404 yardım kolisi siparişi alınırken, 6 milyon 526 bin 200 TL olmak üzere yapılan toplam yardım tutarı 20 milyon TL’yi geçti.