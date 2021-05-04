Sosyal medyadaki akıma Mansur Yavaş da katıldı
Sosyal medyadaki akıma katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlik fotoğrafını paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter kullanıcılarının gençlik fotoğraflarını paylaştığı "20 yaş challange" etiketine katılarak gençlik fotoğrafını paylaştı.
Etkinliğe katılan Yavaş, "20'li yaşlar" diyerek gençlik fotoğrafını paylaştı.
20'li yaşlar ?? pic.twitter.com/bCZUUPZFtb— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 4, 2021
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