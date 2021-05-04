Sosyal medyadaki akıma Mansur Yavaş da katıldı

Sosyal medyadaki akıma katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlik fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 16:42
Sosyal medyadaki akıma Mansur Yavaş da katıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter kullanıcılarının gençlik fotoğraflarını paylaştığı "20 yaş challange" etiketine katılarak gençlik fotoğrafını paylaştı.

Etkinliğe katılan Yavaş, "20'li yaşlar" diyerek gençlik fotoğrafını paylaştı.


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