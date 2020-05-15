Mansur Yavaş'ın kampanyasına 48 saatte rekor bağış!

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:52

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasına rekor destek sağlandı. 48 saatte toplam destek tutarı 10 milyon TL’yi aştı.

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com’da anlık açıklanan verilere göre, “Su Ver” bölümünde 109.626 faturaya 4.327.555 TL, “Bilet Ver” bölümünde 8.491 bilete 470.600 TL, “El Ver” bölümünde ise 26.652 kişiye 5.203.000 TL tutarında, toplam 10 milyon TL’yi aşkın destek olundu.

Daha önce düzenlenen “İftar Ver” kampanyasında ise 3 günde 500 bin iftar menüsü alan hayırseverler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaklaşım 7.500.000 TL’lik destekte bulunmuşlardı.

Ödenen destek tutarları anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.