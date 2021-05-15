Mansur Yavaş'tan küme düşen Ankaragücü'ne destek paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü'ne sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla destek oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sezon Süper Lig'den düşen ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü için sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayınladı. Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İmalat-ı Harbiye ne zaman pes etmiş ki? Başı öne eğmek, pes etmek yok. Seneye tekrar Süper Lig'e kavuşacağız."
Ankaragücü, Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve bitime bir hafta lige veda etmişti.
Mansur Yavaş'ın paylaşımı:
İmalat-ı Harbiye ne zaman pes etmiş ki?— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 15, 2021
Başı öne eğmek, pes etmek yok. Seneye tekrar Süper Lig'e kavuşacağız @Ankaragucu pic.twitter.com/VUihVAhEiz
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Soylu büyük tehdit altında
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- 19 Mayıs'ta yasak var mı?
- İsrail, medya kuruluşlarının bulunduğu binayı bombaladı
- Instagram hesabı olan herkes tehlikede
- Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde
- Süper Lig'de şampiyon belli oldu!
- Göçmen işçiye cinsel saldırı iddiası
- Süleyman Soylu'ya 8 Sedat Peker sorusu