Mansur Yavaş'tan küme düşen Ankaragücü'ne destek paylaşımı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sezon Süper Lig'den düşen ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü için sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayınladı. Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İmalat-ı Harbiye ne zaman pes etmiş ki? Başı öne eğmek, pes etmek yok. Seneye tekrar Süper Lig'e kavuşacağız."

Ankaragücü, Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve bitime bir hafta lige veda etmişti.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı: