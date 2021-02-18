Maraş'ta planlanan 6 termik santralden biri iptal oldu

18 Şubat 2021 Perşembe, 11:39

Greenpeace’in başlattığı “Kahramanmaraş Nefes Alsın” kampanyasında gelinen aşamaya dair bilgileri paylaştı. Maraş, Elbistan’da planlanan 6 kömürlü termik santralden birinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırıldı ve proje kalıcı olarak iptal oldu.

Greenpeace ile birlikte “Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu” başta olmak üzere tüm Maraş halkının kararlı itirazıyla gelen iptalin en önemli sebebi, bölgedeki su kaynaklarını ve sulama projelerini olumsuz yönde etkilemesi olarak gösterildi. Aynı riskler, bölgede planlanan diğer 5 santral için de geçerli.

"SU KRİZİ ÇOK DAHA KÖTÜ BİR HAL ALACAK"

Diğer yandan Maraş'ta şu an faaliyet gösteren aktif iki santral bulunuyor. Bu santraller bölgenin sıcaklığını artırırken, Ceyhan Havzası'nı kurutarak içme ve sulama suyu varlığını tehdit ediyor. Eğer planlanan 5 santralden de aynı şekilde hızla vazgeçilmezse bölgedeki su krizi çok daha kötü bir hal alacak.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, iptal haberinin sevindirici olduğunu ama yeterli olmadığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Planlanan 5 santral, kümülatif etki yaratarak bu riski çok daha büyük hale getirecektir. Kuraklık ve iklim krizi çağında bunu çok iyi okumalıyız. Bakanlığın kararını mutlulukla karşıladık. Fakat daha yapacak çok iş var; Kahramanmaraş'ın ve çevre illerin yaşadığımız iklim krizi kaynaklı kuraklıktan ve sağ çıkması ve ölümcül hava kirliliğinden kurtulması için mevcut ve planlanan santrallerin de planlı bir şekilde kapatılması gerekiyor.”

Bölge halkının sağlığını ve geleceğini tehdit eden santrallere karşı mücadele veren “Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu” dan İbrahim Yalçın konuyla değerlendirmede bulunduç

Yalçın, “Duyurulduğu günden bugüne Elbistan halkının itirazları ve mücadelesiyle geçen 6 yıl sonunda bu proje iptal edildi. Bölge halkı, suyunu, binlerce dönüm tarım alanını, doğasını, geleceğini ve sağlığını korudu. Platform olarak ilgili tüm kurumları bilgilendirdik, halkın sesini duyurduk ve tüm Bakanlık toplantılarında itirazlarımızı dile getirdik. Sonuçta Bakanlık projeyi iptal etti. Fakat yeterli değil. Bu güzel gelişme, mevcut ve planlanan santrallerin de iptaliyle geliştirilmeli. Yapılan hava kalitesi ölçümleri Afşin A ve B santrallerinin kirlilik limit değerlerini katbekat aşarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini ortaya koydu. Halk bu santralleri istemiyor. Tüm yetkilileri bu gerçeği görmeye ve göreve davet ediyoruz.”