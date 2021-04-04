Maratonİzmir heyecanı büyüyor

04 Nisan 2021 Pazar, 12:35

11 Nisan’daki Maratonİzmir 2021 organizasyonu için geri sayım başladı. Maratonİzmir’in World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) nezdinde “Bronz Kategori Adayı” konumuna yükselmesi hedefleniyor. Geçen yıla oranla, “Silver” ve “Bronz” kategoride yer alan üst düzey yarışçılar ile milli atletlerin de kayıt yaptırması ise yarışın çok daha çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda koşucu ile gerçekleşecek dev organizasyonda toplam 1.250 kişi koşacak.

315 KİŞİ GÖREV ALACAK

Maratonİzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 250 personeli dışında 65 de gönüllü görev yapacak. Adidas’ın ana sponsorluğundaki yarışta diğer sponsorlar ise Pürsu, Skoda, Medicana, Züber, Carraro ve Plugger olacak.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Maratonİzmir’de pandemi önlemlerine büyük özen gösterilecek. Sporcular maskeleri takılmış, ateşleri ölçülmüş ve el hijyeni sağlanmış şekilde göğüs numarası, çanta ve çiplerini alacaklar. Kayıtlar tek kullanımlık kalemlerle yapılacak. Sporcular, yarış günü alana tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1.5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek. Madalyalar elden değil, poşet içinde takdim edilecek.

11 Nisan’da koşulacak 42 kilometre 195 metrelik dev yarış, saat 08:00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki Lozan Meydanı girişinden start alacak. Koşucular, Alsancak Garı’nın önünden geçip, Altınyol üzerinden Bostanlı Vapur İskelesi’ne kadar gidip ilk dönüşü gerçekleştirecekler. Ardından Atletler, Altınyol, Alsancak, Konak, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı istikametinde koşup Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki İzmir Marina’dan ikinci dönüşü yapacaklar. Koşu başlangıç noktasına doğru devam edecek. Sporcular, Lozan Meydanı girişinden başlayarak 42 kilometreyi tamamlayıp İzmir tarihinin en önemli organizasyonlarından birine adlarını yazdırmış olacaklar.

10 kilometrelik yarış ise yine Lozan Meydanı girişinden saat 07:20’de başlayacak. Sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı’ndan dönüş yaparak başlangıç noktası ile aynı yerde bulunan bitiş çizgisine varacaklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Geçen yıl “Ormanİzmir” temasıyla koşulan Maratonİzmir, bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “17 Farklı Sürdürülebilirlik İlkesi” çerçevesinde koşulacak. Yarışın kilometre taşlarını oluşturacak sloganlar; “Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar İçin Ortaklıklar” başlıklarını taşıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMEDEN KUPA

Maraton İzmir’de genel klasmanda ilk üç dereceye giren sporcular için, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geri dönüşümlü malzemeden özel olarak üretilen kupalar verilecek. Ayrıca Kadınlar ve Erkekler Genel Klasman birincilerine 10’ar bin dolar ödül verilecek. Yarışmada dağıtılacak toplam ödül ise 400 bin lira olacak.