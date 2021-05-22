Marcao: "Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım"

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:57

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Galatasaray'da üç sene daha oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray için mücadeleye devam edeceğim. Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım" dedi.

"BANA GÜVEN VEREN FATİH HOCADIR"

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Marcao ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olan yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. İmzanın ardından kulüp televizyonuna konuşan Marcao, "Böyle büyük bir camiada üç sene daha oynayacağım için çok mutluyum. Sözleşmemi yeniledim. Güzel ve duygusal anlar yaşadık. Başkanımıza, yönetimimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı tanıdılar ve sözleşmemi yenilediler. Ailemle ben burada çok mutluyuz. Özel bir parantez de Fatih hocama açmak istiyorum. İlk geldiğimde benimle ilgili olumsuz haberler çıkmıştı. Beni keşfeden, bana güven veren kendisidir. İlk günden beri bana baba gibi davrandı. Hep yanımdaydı. Sadece benim değil ailemin de yanındaydı. O yüzden Fatih hocama bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"UMARIM GALATASARAY FORMASI İLE DAHA GÜZEL İŞLER YAPARIM"

Kendisine yönelik olumsuz ön yargıları kısa zamanda kırdığını ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Galatasaray için mücadeleye devam edeceğim. Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım. Kolay değil. Yeni bir ülke ve takıma geliyorsunuz. İster istemez bazı haberler geliyor kulağınıza. Burada hocanızın verdiği destek sizin için çok önemli. İlk başta kimse inanmıyordu. Küme düşmeye oynayan bir takımdan geldi, Galatasaray’a nasıl stoper olacak diyorlardı. İlk günden beri hocam bana destek verdi. Benimle beraberdi. Kötü ve zor maçlarım oldu. O zor ve kötü maçlarda da bana olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. O yüzden bu gelişimde kendisinin de inanılmaz emeği var. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"YAPMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ VE SPONTANE GELİŞTİ"

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon oynanan Kasımpaşa maçında penaltı öncesinde çamurlanan noktayı elleriyle temizlediği anın hatırlatılması üzerine Marcao, "Spontane gelişen bir olaydı. Sonuçta şampiyonluğa oynuyorsunuz. Sahamızda kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yoktu. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Penaltıdan önce penaltı noktasının vuruşa elverişli olmadığını gördük. Henry ile birlikte o anda hiç düşünmeden temizlemeye karar verdik. Sonunda Mohamed'in attığı penaltı golü ve kazandığımız güzel bir üç puan oldu. Yapmam gereken bir şeydi ve spontane gelişti" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BİZİM İÇİN İNANILMAZ BİR İTİCİ GÜÇ"

Sarı-kırmızılı taraftarlarla tekrar buluşacakları günü iple çektiğini söyleyen Brezilyalı savunmacı, "Taraftarlı oynamak ve taraftarsız oynamak arasında dağlar kadar fark var. Taraftarımız bizim için inanılmaz bir itici güç. Onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. Umarım bir an önce tekrar buluşuruz ve kavuşuruz. Bundan önce kazandığımız kupaları tekrardan yinelememizi ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



