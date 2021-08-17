Marcelo, Olympique Lyon'da kadro dışı bırakıldı

17 Ağustos 2021 Salı, 16:38

Olympique Lyon, 2017 yılında Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo'yu kadro dışı bıraktı. Fransız ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını A2 takımıyla sürdüreceğini duyurdu. Oyuncunun, Angers maçında soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı kaldığı açıklandı.

2016-2017 yılında gösterdiği başarılı performansla 7 milyon Avro'ya Lyon'a transfer olan Marcelo, çıktığı 121 Ligue 1 maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Lyon, kararı şu paylaşımla duyurdu:









L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2.https://t.co/oBxqa26ykc — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021







