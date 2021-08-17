Marcelo, Olympique Lyon'da kadro dışı bırakıldı
Olympique Lyon, Brezilyalı stoperi Marcelo'yu kadro dışı bıraktığını açıkladı.
Olympique Lyon, 2017 yılında Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo'yu kadro dışı bıraktı. Fransız ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını A2 takımıyla sürdüreceğini duyurdu. Oyuncunun, Angers maçında soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı kaldığı açıklandı.
2016-2017 yılında gösterdiği başarılı performansla 7 milyon Avro'ya Lyon'a transfer olan Marcelo, çıktığı 121 Ligue 1 maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.
Lyon, kararı şu paylaşımla duyurdu:
L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2.https://t.co/oBxqa26ykc— Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021
Video Haberler
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Türkiye'den Kabil Havalimanı'na ilişkin karar
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı
- Erdoğan'ı üzecek anket sonucu
- Jigolo olmak isterken 77 bin lira dolandırıldı
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar