Marcelo, Olympique Lyon'da kadro dışı bırakıldı

Olympique Lyon, Brezilyalı stoperi Marcelo'yu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2021 Salı, 16:38
Marcelo, Olympique Lyon'da kadro dışı bırakıldı
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Olympique Lyon, 2017 yılında Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo'yu kadro dışı bıraktı. Fransız ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını A2 takımıyla sürdüreceğini duyurdu. Oyuncunun, Angers maçında soyunma odasında takım arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketten dolayı kadro dışı kaldığı açıklandı.

2016-2017 yılında gösterdiği başarılı performansla 7 milyon Avro'ya Lyon'a transfer olan Marcelo, çıktığı 121 Ligue 1 maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı. 

Lyon, kararı şu paylaşımla duyurdu:






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