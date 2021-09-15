Marco Rose: Beşiktaş herkes için zor bir takım
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş galibiyetiyle başladı. Maçın ardından Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose karşılaşmayı değerlendirdi.
Alman ekibi Borussia Dortmund, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı Jude Bellingham ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 yendi.
Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Çok yoğun bir maçtı. Atmosfer çok güzeldi. Her iki tarafta iyi bir maç sergiledi. Çok iyi bir maç oldu." diye konuştu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ
Alman teknik direktör Beşiktaş seyircisine övgüde bulundu.
Siyah-beyazlılar için taraftarın büyük güç olduğunu söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın ilk 25 dakikadaki erformansı çok iyiydi. Biz gol attıktan sonra hakimiyeti ele geçirdik, oyunu domine etti. Çok ihtişamlı bir taraftar. Beşiktaş herkes için zor bir takım. İyi seyircisinden bu gücü alıyor." ifadelerini kullandı.
Marco Rose son olarak, "Biz favoriysek Beşiktaş'ı da gördük. Bize karşı baskın oyunlarını gördük. Beşiktaş da iyi bir yerde bitirebilir. Stadyuma gelince Dortmund'daki maçı 4 gözle bekliyoruz. Siz de bizim taraftarlarımızı görürsünüz." diye konuştu.
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