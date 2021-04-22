Mardin temsilcisinden büyük başarı

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:21

Mardin temsilcisi Yeni Kızıltepe Spor, TVF Erkekler 1. Ligi Play-Off final maçında Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maç sonucunda, gülen taraf 3-0'lık skorla Yeni Kızıltepe Spor oldu. Mavi-beyazlı takım, tarihinde ilk kez 2021-2022 sezonunda Efeler Ligi’nde mücadele edecek.

İki takımın da iyi başladığı ilk set, 32-34 skorluk büyük çekişmeyle biterken gülen taraf Yeni Kızıltepe Spor oldu. Yeni Kızıltepe Spor, oyun üstünlüğünü diğer setlere de yansıttı ve 3-0 gibi net bir skorla önümüzdeki sezon Efeler Ligi’nde yarışmaya hak kazandı.