Mardin temsilcisinden büyük başarı
Voleybolda Yeni Kızıltepe Spor, büyük bir başarıya imza attı. Kula Belediyespor'u 3-0 ile geçen mavi-beyazlı takım, Efeler Ligi'ne yükseldi.
Mardin temsilcisi Yeni Kızıltepe Spor, TVF Erkekler 1. Ligi Play-Off final maçında Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maç sonucunda, gülen taraf 3-0'lık skorla Yeni Kızıltepe Spor oldu. Mavi-beyazlı takım, tarihinde ilk kez 2021-2022 sezonunda Efeler Ligi’nde mücadele edecek.
İki takımın da iyi başladığı ilk set, 32-34 skorluk büyük çekişmeyle biterken gülen taraf Yeni Kızıltepe Spor oldu. Yeni Kızıltepe Spor, oyun üstünlüğünü diğer setlere de yansıttı ve 3-0 gibi net bir skorla önümüzdeki sezon Efeler Ligi’nde yarışmaya hak kazandı.
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