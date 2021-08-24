Mardin'den 10 mahalleye karantina kararı
Mardin'in Midyat ilçesindeki 10 kırsal mahalle, koronavirüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, hastaların çoğunun 10 kırsal mahallede yaşadığı tespit edildi.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla kırsal Ortaca, Sivrice, Yayavantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinin, bugün saat 19.30’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
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