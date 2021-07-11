Marija Cicak, tek erkekler finali yöneten ilk kadın hakem oldu

11 Temmuz 2021 Pazar, 22:37

Tenis sezonun en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon’ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic, İtalyan rakibi Matteo Berretini’yi mağlup ederek 20. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Sırp raket, ilk seti kaybetmesine rağmen geriden gelerek arka arkaya 3 set kazandı ve Wimbledon’daki 6. şampiyonluğuna ulaştı. Djokovic, kazandığı şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi rekorunda Roger Federer ve Rafael Nadal’ı yakaladı.

MARIJA CICAK TARİHE GEÇTİ

Novak Djokovic-Matteo Berrettini arasında bugün oynanan finali yöneten Marija Cicak, Wimbledon tarihinde tek erkekler finali yöneten ilk kadın hakem oldu. Hırvat hakem, son 15 yıldaki bütün Wimbledon turnuvalarında maç yönetti.

Cicak, 2014 yılında Petra Kvitova ve Eugenie Bouchard arasında oynanan Wimbledon finalinde ve 2018'de John Isner ve Kevin Anderson arasındaki Wimbledon tek erkekler yarı finalinde görev almıştı.



