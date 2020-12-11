Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek

11 Aralık 2020 Cuma, 09:25

Müzisyen Mark Eliyahu, sadece Zorlu PSM Online'a özel gerçekleştireceği konseriyle 20 Aralık'ta dinleyicisiyle buluşacak.

Biletleri passo.com.tr üzerinden satışta olan konseri, müzikseverler evlerinden izleyebilecek.

Sanatçı tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek

Bugüne kadar verdiği çevrimiçi tüm konserlerinde solo ya da duo olarak performans sergileyen sanatçı, bu konserde tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek.