Markalar fiyatları güncelledi! En ucuz araba 110 bin lira

04 Eylül 2020 Cuma, 16:07

Eylül ayında gelen ÖTV zammı sonrasında otomobil üreticileri fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı.

Zam sonrasında bazı modellerin fiyatları artarken, bazı modellerin fiyatlarında ise indirime gidildi. ÖTV zammı sonrasında bazı firmalar fiyat listelerini güncelledi ancak henüz yeni fiyat listelerini yayımlamayan markalar da mevcut. Dünya gazetesinde yer alan bilgiye göre, ÖTV zammı sonrasında en ucuz otomobiller şöyle sıralandı:

Fiat Egea: 110.900 TL

Renault Clio: 124.900 TL

Dacia Logan MCV: 131.900 TL

Kia Rio: 139.900 TL

Mitsubishi Space Star: 159.850 TL

Toyota Corolla: 161.800 TL

Citroen C Elysee: 163.750 TL

Volkswagen Polo: 165.900 TL

Peugeot 301: 167.900 TL

Seat Ibiza: 179.500 TL

Ford Fiesta: 186.600 TL

Honda Civic Sedan: 209.600 TL

Mercedes A180: 347.400 TL

Audi A3 Sportback: 373.141 TL

Land Rover Discovery: 1.280.989 TL



