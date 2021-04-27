Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı

27 Nisan 2021 Salı, 09:33

Tam kapanmayla birlikte yurttaşa ilk destek paketi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşlar ile pandemi sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı.

Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, "Yatağa aç giren yavruya kayıtsız kalamazsınız. Belediyecilik insanın kendisidir” diye yazarak videolu bir mesaj paylaştı.

18 BİN 400 KİŞİYE PANDEMİ YARDIMI

ABB başkanı şunları kaydetti:

“Seçimlerden önce söz verdiğimiz, sosyal yardım alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede artık Ankara’da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler.

Bu vesile ile sizlere Ramazan ayında olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan 113 bin ailenin Başkent Kartına 400’er lira tanımlıyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin 500 kişiye 400’er lira nakit ödeme yapacağız”

‘BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ HİÇ KİMSENİN YATAĞA AÇ GİRMEMESİDİR’

‘Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılanlara kısa mesaj yoluyla bilgi verileceğini’ aktaran Yavaş, şöyle devam etti: “Yeni destek anlayışımız sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasına kalan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlıyoruz. Böylece mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız.

Bunun dışında ‘ankaratekyurek.com’ sitemizde şu ana kadar 13 milyon liradan destek sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken; varsın kavşaklardan biri geç yapılsın, varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması ve eğitimlerinden mahrum olmaması; hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir”

Başkent Kart projemizi hayata geçirip mübarek Ramazan'da 232 bin 351 aileye 100 milyon TL tutarındaki destek kampanyamızı başlatıyoruz.



Yatağa aç giren yavruya kayıtsız kalamazsınız. Belediyecilik insanın kendisidir.



Tutacak bir el bekleyen kimseyi, kimsesiz bırakmayacağız. pic.twitter.com/ubH4bhXHGr — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 26, 2021



