Marmaris'te tepki çeken görüntüler: Önce dövdü sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yedi

28 Mart 2021 Pazar, 09:25

Muğla Marmaris’te yaşandığı iddia edilen olayda, E.C. isimli bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen kadına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.C.'nin, kadına önce çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı görülüyor.

E.C’nin, daha önce de yine kadına şiddet uygulayıp, eziyet ettiği iddia ediliyor.

Görüntülerin ardından E.C.'nin tutuklanması için Twitter’da bir kampanya da başlatılırken resmi makamlardan ise olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.